Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Lei do Farol: saiba o que os motoristas devem fazer para evitar multa

O descumprimento continua configurando infração média

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/12/2025 - 9:16 h
Imagem ilustrativa da imagem Lei do Farol: saiba o que os motoristas devem fazer para evitar multa
-

A Lei do Farol - nome dado à Lei 14.071/2020, em vigor desde abril de 2021 - atualizou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e definiu regras mais claras para o uso do farol baixo ou da luz de condução diurna (DRL) em rodovias do país.

Desde a entrada em vigor, motoristas são obrigados a manter o farol aceso sempre que trafegarem por rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. O descumprimento continua configurando infração média, com multa de R$ 130,16 e a inclusão de quatro pontos na CNH.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A norma determina que veículos sem DRL devem manter o farol baixo aceso durante o dia em rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. Em pistas duplas, o uso se torna facultativo quando há boa visibilidade. À noite, em túneis, sob chuva, neblina ou cerração, o farol baixo continua obrigatório para todos os veículos, independentemente do tipo de via.

Leia Também:

Três deputados podem ter mandato cassado na Câmara; veja quem são
Lixo fora de hora: multas pesadas podem chegar a R$ 100 mil
Carros voadores no Brasil: Embraer inicia testes em 2026

Antes da revisão no CTB, os condutores eram obrigados a acionar o farol baixo em todas as rodovias, independentemente do tipo de pista. Com a alteração, a legislação passou a diferenciar as vias: nas rodovias duplicadas, o uso do farol durante o dia não é obrigatório, desde que a visibilidade esteja adequada.

A mudança foi criada para aumentar a percepção dos veículos em vias mais estreitas, onde não há separação física entre os sentidos, condição que eleva o risco de colisões frontais.

Recomendação aos motoristas

Autoridades recomendam que o motorista ligue o farol antes de iniciar a viagem, evitando o esquecimento ao acessar uma rodovia simples. Também é essencial manter todo o sistema de iluminação em bom estado e verificar regularmente o funcionamento das lâmpadas.

Durante fiscalizações, cabe ao condutor comprovar que estava com o farol acionado no momento da abordagem.

Principais pontos da regra

  • Uso obrigatório de farol baixo em rodovias simples fora das áreas urbanas;
  • Exigência também em túneis, sob chuva, neblina ou baixa visibilidade, inclusive na cidade;
  • Infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH;
  • Rodovias duplicadas dispensam o farol durante o dia quando a visibilidade é adequada;
  • Sistema de iluminação do veículo deve estar sempre em perfeito estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cnh Código de Trânsito Brasileiro farol baixo Infração de trânsito multa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x