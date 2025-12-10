Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Três deputados podem ter mandato cassado hoje na Câmara; veja quem são

Anúncio foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/12/2025 - 6:49 h | Atualizada em 10/12/2025 - 7:20
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados -

Três deputados federais podem ter o mandato cassado a partir desta quarta-feira, 10: Carla Zambelli (PL-SP), Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Glauber Braga (PSOL-RJ). O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), no mesmo dia em que a Casa aprovou o projeto de lei da Dosimetria.

O processo contra Zambelli será encaminhado ao plenário após ser finalizado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Para que a deputada seja cassada são necessários pelo menos 257 votos no plenário.

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão, multa e a perda do mandato por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A deputada, entretanto, fugiu para a Itália, em julho, pouco antes de sua prisão ser decretada.

Leia Também:

Câmara aprova projeto que reduz pena de Bolsonaro até 2 anos em regime fechado
Hugo Motta reage após expulsão de deputado da Câmara; veja
Glauber se manifesta após ocupação na Câmara: “Luta não acabou”

Caso Ramagem não passará pela CCJ

Quanto ao caso do deputado Ramagem, Motta afirmou que vai levar ao plenário, sem passar pela CCJ. O deputado ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro está foragido, em Miami, nos Estados Unidos.

Durante a investigação da trama golpista, Ramagem foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de sair do país e teve que entregar os passaportes.

Glauber Braga

Outro processo pautado para esta quarta-feira é o do pedido de cassação do deputado Glauber Braga. O parlamentar foi acusado pelo partido Novo de ter faltado ao decoro parlamentar ao expulsar da Câmara, em abril do ano passado, com empurrões e chutes, o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro.

Glauber argumenta que a pena é desproporcional e que o processo é uma perseguição política. O deputado sustenta que está sendo cassado devido a uma articulação do ex-presidente da Câmara deputado Arthur Lira (PP-AL), devido às denúncias que faz do chamado orçamento secreto.

x