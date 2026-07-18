Lei prevê pagamento de R$ 100 para quem matar javali

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A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) aprovou um projeto de lei que cria um incentivo financeiro para o controle da população de javalis no estado. A proposta prevê o pagamento de R$ 100 por animal abatido.

De autoria do deputado estadual Camilo Martins (PL), o projeto, que depende da sanção do governador Jorginho Mello (PL) para entrar em vigor, estabelece que o benefício será destinado a pessoas físicas e empresas autorizadas pelos órgãos ambientais competentes para realizar o manejo e o controle da espécie.

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Para receber o incentivo, será necessário comprovar o abate conforme critérios que ainda serão definidos pelo governo estadual. Nos casos em que a caça ocorrer em propriedades privadas, também será exigida autorização do proprietário ou do arrendatário da área.

Custos operacionais

Segundo o texto, o valor tem como objetivo ressarcir parte dos custos operacionais envolvidos nas ações de controle da proliferação dos javalis, considerados uma ameaça às atividades agropecuárias em Santa Catarina.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) afirma que a espécie causa prejuízos desde 2010, destruindo plantações e atacando propriedades rurais em diversas regiões catarinenses.

Dados da entidade apontam que, entre 2019 e 2024, mais de 120 mil javalis foram abatidos no estado. Apesar disso, a estimativa é de que a população atual ultrapasse 200 mil animais, distribuídos em 236 municípios.

Legislação no estado

Santa Catarina já possui uma legislação voltada ao manejo da espécie. Em 2023, foi sancionada uma lei autorizando o controle populacional e o manejo sustentável do javali-europeu e de seus híbridos. Atualmente, apenas caçadores devidamente registrados e licenciados podem realizar o abate.

A Faesc destaca ainda que o javali-europeu é classificado como uma espécie exótica invasora e apresenta alta capacidade de reprodução. As fêmeas podem ter, em média, duas ninhadas por ano, com cerca de oito filhotes em cada uma.

Além dos prejuízos econômicos, a entidade alerta para o risco sanitário. Os animais podem transmitir doenças como peste suína africana, peste suína clássica e febre aftosa. Por esse motivo, a federação orienta que a carne dos javalis abatidos não seja consumida.