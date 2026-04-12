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"PRAGA"

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

Atriz tem sido uma das principais críticas às polêmicas do craque nos últimos anos

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em

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Neymar e Luana Piovani
Neymar e Luana Piovani -

Neymar foi alvo de novos ataques por parte de Luana Piovani neste domingo, 11. A atriz compartilhou um vídeo do encontro entre o craque do Santos e o vereador Lucas Pavanato (PL-SP) e disse que ambos são “uma praga” e “abortos da natureza”.

Ela repostou nos stories do Instagram uma publicação da página Pragmatismo Político que mostra o encontro de Neymar com o vereador de São Paulo. Ao comentar a postagem, Piovani não perdeu a oportunidade de criticar não apenas o jogador, mas também o político de direita:

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“As pragas que o Brasil produz. Mas vou viver para ver esses abortos da natureza definhar [sic]”, completou.

O encontro entre os dois aconteceu no final de março, quando Lucas Pavanato, vereador com mais votos em São Paulo na eleição de 2024, visitou Neymar no CT Rei Pelé, em Santos.

Os dois brincaram sobre a altura um do outro no encontro: “Achei que você era mais alto”, disse o político. O camisa 10 respondeu: “Também pensei que você era mais alto. Você é muito folgado para ser baixinho assim. Imagina com 1,90m”.

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Tags:

luana piovani neymar polêmica

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