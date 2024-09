Lula aprova fim do saque-aniversário do FGTS e pede mais consignado

O saque-aniversário permite que os trabalhadores retirem parte do saldo do FGTS - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou o plano para acabar com o saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, revelou que o governo pretende introduzir um novo modelo para ampliar o acesso dos trabalhadores do setor privado ao crédito consignado.

Em entrevista ao portal G1, Marinho afirmou que Lula está pressionando por uma decisão: “Cadê o consignado? Porque nós aqui nós vamos oferecer um direito a pessoas que hoje não estão cobertas em nenhum lugar”, disse o ministro.

Atualmente, o saque-aniversário permite que os trabalhadores retirem parte do saldo do FGTS anualmente no mês de seu aniversário, com a opção de antecipar até cinco períodos como um empréstimo, sujeito a juros. Se o trabalhador for demitido, ele só pode sacar a multa rescisória de 40%, não o saldo total da conta do FGTS.

A proposta em discussão sugere que a empresa não precisaria aprovar o empréstimo do trabalhador; o banco informaria diretamente a empresa, que descontaria a parcela do crédito consignado do salário do trabalhador. O projeto também considera a possibilidade de encerrar ou converter os saques em aberto para o novo modelo de crédito consignado.