Lula lamenta morte de brasileiro pelo Hamas e prega cessar-fogo | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta sexta-feira, 24, a morte do brasileiro Michel Nisembaum, que foi assassinado pelo grupo terrorista Hamas.

"Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisembaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel. O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina", publicou Lula em rede social.

Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisembaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel. O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados… — Lula (@LulaOficial) May 24, 2024

>> Saiba quem era Michel Nisenbaum, encontrado morto pelo Hamas

Os familiares de Michel Nisembaum estiveram com o presidente Lula em 11 de dezembro do ano passado. O brasileiro havia sido sequestrado por terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Segundo as autoridades, ele foi morto no próprio dia dos ataques.

O corpo de Nisembaum foi encontrado por militares da Força de Defesa de Israel, na Faixa de Gaza nesta sexta-feira. Michel era de Niterói e se mudou para Israel há 36 anos. No país, ele vivia em Sderot, perto da faixa de Gaza.

Publicações relacionadas