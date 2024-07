Lutador de jiu-jítsu mata idoso e obriga vizinho a beber o sangue

- Foto: Divulgação / Reprodução Redes Sociais

O lutador de jiu-jitsu Lucas Amorim Magalhães, de 39 anos, foi preso por suspeita de matar um idoso de 91 anos idoso com um furador de coco e deixar outras sete pessoas feridas no condomínio onde morava, em Fortaleza, Ceará.

O idoso, Getônio Rodrigues Bastos, mais conhecido como “Seu Bidu”, estava sentado em uma cadeira na porta do condomínio que morava quando foi agredido com golpes. Lucas ainda teria obrigado um homem a beber o sangue da vítima.

Após os ataques, o lutador de jiu-jitsu foi em direção à avenida Bezerra de Menezes, onde começou a ameaçar transeuntes com o perfurador. O suspeito também golpeou uma mulher na cabeça, atacou o zelador do condomínio no peito e tentou entrar na portaria para agredir o porteiro.

Na sequência, o suspeito foi abordado por policiais militares, e tentou atacá-los. Um agente, então, deu um tiro na perna de Lucas para contê-lo.

Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde e, mesmo sem poder comparecer à audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada. A defesa de Lucas, então, entrou com um pedido de abertura de incidente de insanidade mental.