Mãe e filha são arrastadas por ônibus em Mato Grosso; veja vídeo

Uma jovem de 27 anos empurrava o carrinho com a filha, de 2 anos, quando tentou desviar de um buraco e foi atingida por um ônibus coletivo, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso. Apesar do impacto, as duas escaparam ilesas.

As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento de desespero. A mulher aparece empurrando o carrinho da filha quando é obrigada a sair da calçada por conta de um buraco. O ônibus atinge as duas, e a criança é lançada para fora do carrinho.

Segundo informações do portal g1, o acidente ocorreu no dia 7 de janeiro, mas só ganhou repercussão pública após o pai da vítima denunciar a situação.

"As duas estão abaladas psicologicamente. Minha netinha quando vê um carro se assusta. Eu também fiquei assustado, poderia perder minha filha e minha neta. Toda vez que assisto ao vídeo, choro", contou o homem.

Em nota oficial, a empresa responsável pelo transporte lamentou o ocorrido e informou que o motorista responsável foi encaminhado para aulas de direção defensiva.

A prefeitura da cidade, por sua vez, declarou que uma equipe da Secretaria de Obras será enviada ao local para avaliar as condições da via e tomar as providências necessárias.

