Mãe e filha são baleadas durante assalto

Mãe e filha foram vítimas de tentativa de latrocínio em Fortaleza (CE). As imagens mostram toda a ação do criminoso que resultou em disparos contra as vítimas.

De acordo com informações do portal G1, a jovem, que tem 21 anos, foi atingida nas costas e está hospitalizada em estado grave. A mãe dela, de 50 anos, levou apenas um tiro de raspão no pescoço.





Reprodução

As vítimas foram abordadas pelo criminoso, quando a jovem coloca a mochila no chão e se aproxima da moto, o homem dispara nas costas dela. A mãe da jovem entra em desespero e tenta intervir, mas acaba também baleada. Antes de fugir, o assaltante ainda teria roubado o celular da jovem.



A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que equipes da Polícia Civil seguem com as investigações. A corporação trata o crime como uma tentativa de latrocínio.