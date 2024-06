Mãe que sequestrou filho faz imagens da criança indo para escola | A TARDE

O menino de cinco anos que foi levado à força pela mãe enquanto ia para escola, no litoral de São Paulo, foi filmado a caminho de outra unidade escolar.

O menino foi levado no dia 23 de abril e, no dia seguinte, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão do menor. Na última terça-feira, 28, a tipificação do crime foi alterada para sequestro e cárcere.

A mudança na tipificação resultou no mandado de três prisões temporárias: da mãe, que segue foragida, e de duas tias paternas, que a ajudaram na ação e já foram detidas.

Em um dos vídeos, o menino diz que não quer ficar com o pai porque ele é chato. Na sequência, ele afirmou que gosta da avó paterna, mas que prefere ficar com a mãe. Outra imagem mostra a mulher levando o menino uniformizado, com lancheira e mochila à escola.

A defesa que representa a mãe entrou com uma expedição de contramandado de prisão temporária para anular a decisão da Justiça. Dessa forma, a mulher poderia se apresentar à polícia, sem ser presa, para prestar esclarecimentos sobre o caso.



Natália Bezan, advogada da família que representa a mãe, solicitou uma tutela de urgência para a modificação da guarda provisória hoje do pai e da avó paterna à mãe, para o garoto ficar com ela.

