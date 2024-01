Mãe tenta arrecadar R$ 2 mi para tratar câncer do filho de Bruno | A TARDE

Viúva do indigenista Bruno Pereira, morto na Amazônia em 2022, a antropóloga Beatriz de Almeida Matos organiza uma vaquinha para ajudar no tratamento do câncer do filho do casal, Pedro, de 5 anos de idade.

Pedro foi diagnosticado com neuroblastoma estágio 4, um tipo muito agressivo de câncer. Beatriz espera arrecadar R$ 2 milhões para comprar remédio que não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e vem de fora do país, segundo a mãe da criança.

Até o momento, 153 pessoas contribuíram com a vaquinha, o que fez a arrecadação chegar a R$ 21,7 mil. Com informações do portal Uol.