Mãe tenta envenenar filhas em Itatuba; investigação revela dívidas

Mãe que envenenou filhas na Paraíba estaria endividada com jogos online - Foto: Reprodução

A Polícia Civil da Paraíba está conduzindo uma investigação sobre um grave incidente ocorrido em Itatuba, no Agreste paraibano, onde uma mãe de 23 anos tentou envenenar suas duas filhas, de 4 e 7 anos. O caso ganhou destaque após a divulgação de novas informações que indicam possíveis motivações financeiras relacionadas a jogos online.

Na manhã da última sexta-feira, 6, a mãe preparou uma vitamina para as crianças, misturando um inseticida no líquido. De acordo com a perícia, uma das filhas consumiu parte da bebida contaminada, enquanto a outra não ingeriu a quantidade total. Ambas apresentaram sintomas como vômitos e diarreia após o incidente. A mãe, após a tentativa de envenenamento, foi encontrada inconsciente às margens de um açude, onde tentava afogar as filhas. A polícia suspeita que ela planejava um ato de duplo homicídio seguido de suicídio.

O pai das crianças, ao perceber a situação, conseguiu socorrê-las e as encaminhou para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Os exames iniciais confirmaram a presença do inseticida, comumente utilizado no combate a carrapatos e outras pragas. A mãe está atualmente internada no Hospital Municipal Dr. Edgley Maciel, em Campina Grande, enquanto as crianças estão recebendo cuidados médicos.

O delegado Leonardo Souto Maior informou que a investigação ainda está em andamento e que uma das linhas principais de apuração sugere que as dívidas acumuladas pela mãe devido a jogos de azar possam ter contribuído para o desespero que levou ao crime. O companheiro da mulher relatou que ela havia demonstrado sinais de depressão nos meses anteriores ao ocorrido.

A tentativa de homicídio e o subsequente debate sobre o impacto dos jogos online ressaltam a necessidade de uma discussão mais ampla sobre os efeitos psicológicos e sociais dos jogos de azar. A polícia continua a investigar se as dívidas e outros fatores, como a depressão, desempenharam papéis cruciais no trágico evento.