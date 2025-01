Mais caro! Café terá aumento superior a 40% no Brasil a partir de janeiro

A medida deve afetar diretamente os consumidores e o mercado de alimentos - Foto: Reprodução | Faesp

As principais marcas de café no Brasil preveem reajustes expressivos nos preços, com acréscimos que podem ultrapassar 40% entre o final de 2024 e o início de 2025, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp).

A alta reflete o aumento do valor do grão no mercado internacional, impulsionado por condições climáticas desfavoráveis. A medida deve afetar diretamente os consumidores e o mercado de alimentos, já que o café é um dos itens mais consumidos no Brasil.

O grupo 3corações, líder no setor, comunicou a seus revendedores que os produtos torrados, moídos e em grãos terão aumento de 20% em dezembro e um novo reajuste de 21% em janeiro de 2025. A empresa atribui a elevação à escalada histórica nos custos do café, causada por eventos climáticos recentes.