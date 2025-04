Mais de 90 deportados dos EUA chegam ao Brasil

Número de brasileiros deportados chega a 627 - Foto: Divulgação | FAB

Um voo com 96 brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA), chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira, 11, às 9h10. O desembarque aconteceu em Fortaleza, no Ceará.

Na chegada, a Polícia Federal (PF) fica responsável pelo controle migratório além da lista de passageiros e busca por possíveis mandados judiciais em aberto. Em um voo de deportação no dia 21 de fevereiro, dois brasileiros estavam com mandados de prisão em aberto e foram presos logo no desembarque.

Este é o sexto voo da semana com deportados brasileiros que chega em território nacional. Com esses novos deportados, o número de brasileiros deportados já chega a 627 que foram enviados de volta dos Estados Unidos após o presidente Donald Trump tomar posse.

No total de voos, foram 88 no primeiro, 111 no segundo, 101 no terceiro, 127 no quarto voo e 104 no quinto. De acordo com o governo, houve um voo em janeiro, dois em fevereiro, dois em março e este como o primeiro em abril.

Brasileiros algemados

O primeiro voo teve como destino o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG), mas o Governo Federal mudou o destino para a capital cearense para evitar que os passageiros sobrevoassem o Brasil algemados, prática norte-americana de voos com deportados.

Na época, em janeiro as autoridades federais foram surpreendidas com os brasileiros chegando algemados, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), repudiou e solicitou a adoção de medidas mais humanizadas para os deportados nesse processo.

Auxílio Emergencial

Agora, uma das medidas em análise na Câmara dos Deputados busca ceder um auxílio emergencial de um salário mínimo (R$ 1.518), pago mensalmente pelo período de até um ano para brasileiros deportados ou expulsos de países estrangeiros.

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.