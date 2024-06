'Maníaco da moto vermelha' é preso após atacar mulheres | A TARDE

Um motoboy Adriano Dantas dos Santos, de 32 anos, foi preso na segunda-feira, 27, em Diadema, região metropolitana de São Paulo. Ele é suspeito de estuprar duas vítimas e importunar sexualmente outras duas.

As três vítimas que fizeram as denúncias reconheceram o abusador na delegacia. Segundo as denúncias, Adriano seguia as mulheres em uma moto, se aproximava delas e pedia informações, fingindo ser mototaxista, para que não desconfiassem da ação criminosa.

Em um dos casos, ele obrigou a vítima a subir na garupa sob ameaça e a levou para uma área distante do centro urbano, onde a estuprou.

O caso foi registradio na Delegacia da Mulher. O motoboy já tinha passagem pelo crime de estupro.

