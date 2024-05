Maranhão tem 31 cidades em emergência devido às fortes chuvas | A TARDE

Subiu para 31 o número de cidades no Maranhão que decretaram emergência devido às fortes chuvas que atingem todo o estado. A informação foi confirmada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil nesta sexta-feira, 10

Segundo o órgão, uma das cidades, Santa Inês, entrou em estado de calamidade pública. Ao todo, 3.940 pessoas foram afetadas pelas chuvas e uma pessoa morreu.

O estado do Maranhão enfrenta desde o mês de abril fortes chuvas, que subiram os níveis dos rios. Segundo a Defesa Civil, as famílias atingidas estão recebendo apoio das defesas civis nos municípios.

Em nota, o governador do estado Carlos Brandão afirmou que todas as famílias que estavam desabrigadas já retornaram para casa e que a assistência necessária tem sido prestada às vítimas pela Defesa Civil.

"Este ano, as dificuldades estão abaixo do que já passamos, também em decorrência da força-tarefa preventiva realizada para contenção de danos. Tranquilizamos a todos e garantimos que o nosso trabalho em unidade com os municípios continuará para que possíveis situações extremas sejam contornadas de forma célere", afirmou Carlos Brandão.

Confira a lista dos 30 municípios afetados:

Formosa da Serra Negra

São Roberto

São João do Sóter

Tuntum, Monção

Pindaré-Mirim

Conceição do Lago Açu

Lago da Pedra

Lagoa Grande do Maranhão Carutapera

Governador Nunes Freire

Boa Vista do Gurupi

Trizidela do Vale

Cantanhede

Palmeirândia

Bacabal

Jenipapo das Vieiras

Cachoeira Grande

Buriticupu

Arari

Satubinha

Anapurus

Grajaú

Barreirinhas

Colinas

Matões do Norte

Pedro do Rosário

Peri Mirim

Tufilândia

Barra do Corda

Publicações relacionadas