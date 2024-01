Marcelinho se emociona ao lembrar sequestro: "Vão matar a gente" | A TARDE

O ex-jogador Marcelinho Carioca viveu momentos de terror na última semana, quando foi sequestrado e passou mais de 30 horas em cativeiro, sob ameaças de criminosos, na cidade de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo, 24, pela TV Globo, ele se emocionou ao relembrar o caso e contou que teve medo de morrer.

"Passaram quatro pessoas, cinco pessoas. Quando voltei para ver, fui encapuzado, e o cara já veio apontando [a arma]. E eu, desesperado", conta Marcelinho. "Eu disse: 'Não, por favor, eu sou o Marcelinho Carioca'. Ele relatou ter recebido uma coronhada, e sua amiga, Thaís, que estava no banco de trás, também foi levada (entenda o caso).

A quadrilha pediu cartões e senhas, além do desbloqueio do telefone e do acesso ao PIX. "'A gente quer dinheiro. Impossível não ter dinheiro nessa conta. Jogador tem grana'", contou Marcelinho. Em seguida, os criminosos conseguiram fazer alguns saques nas contas dele.

O ex-atleta também relembra as intimidações com arma. "'Já brincou de roleta-russa?' E girava. Você ouvia girando, não via nada. Aí colocaram uma arma por baixo da toalha", conta.

Marcelinho também contou detalhes do resgate. "Vão atirar na gente, vão matar a gente", concluiu ao perceber os sinais de que a polícia estava próxima ao cativeiro. Ele ouviu primeiro o barulho do helicóptero da polícia e depois a voz de um homem que apareceu no portão da casa. "Ele chegou no portão e falou: "Eu vou entrar. Abre", recorda o ex-jogador. "Eu não sabia o que estava vindo. O que ia ver".

O homem que entrou no cativeiro era um policial militar, em operação que resgatou o ídolo do Corinthians e sua amiga. "Eu abracei ele como meu pai, meu irmão. Ele arriscou a vida dele", disse Marcelinho, emocionado.

Cativeiro em que estava Marcelinho Carioca | Foto: Reprodução | TV Globo | Fantástico

O resgate aconteceu na última segunda-feira, 18. Anteriormente, Marcelinho contou que os criminosos o obrigaram a gravar um vídeo em que ele aparece dentro de uma casa, ao lado de Thaís. No entanto, eles foram coagidos a dizer que teriam um relacionamento extraconjugal e o sequestrador seria o marido dela.

“Se você está com o revólver apontado para a sua cabeça e é coagido a fazer um vídeo daquele. Aconteceu toda essa fatalidade, desespero, esse sequestro relâmpago”, contou.

Após Marcelinho ser resgatado, a polícia prendeu quatro pessoas até o momento. O grupo é investigado por sequestro, associação criminosa e receptação. A suspeita é que eles integrem um bando especializado em sequestrar pessoas e as obrigar a fazer transferências por meio de Pix.