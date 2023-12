Em casa após sequestro, Marcelinho Carioca posta vídeo; entenda o caso | A TARDE

Marcelinho Carioca virou assunto nas redes sociais na segunda-feira, 18, quando ele publicou um vídeo afirmando que saiu com uma mulher casada e acabou sequestrado pelo marido da moça. Horas depois, ele foi encontrado pela polícia de São Paulo e deu a verdadeira versão da história.

No domingo, 17, quando ia visitar uma amiga na cidade de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo, ele foi sequestrado por três homens armados. Cinco pessoas foram presas, enquanto a polícia ainda investiga a participação de outros suspeitos.

Em casa após ser resgatado, o ex-jogador publicou um vídeo com a presença da família, afirmando que está feliz por ter retornado.

“Bem, gente... que bom estar de volta em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda a minha família aqui me esperando, torcendo por mim. Não só eu tô feliz, mas muita gente que torce por mim está feliz", publicou no Instagram, que conta com mais de um milhão de seguidores.

A libertação aconteceu na segunda-feira, 18. Segundo Marcelinho, os criminosos o obrigaram a gravar um vídeo em que ele aparece dentro de uma casa, ao lado de uma mulher. “Se você está com o revólver apontado para a sua cabeça e é coagido a fazer um vídeo daquele. Aconteceu toda essa fatalidade, desespero, esse sequestro relâmpago”, contou.



Marcelinho foi coagido a realizar transferências bancárias a terceiros. O carro de luxo do ex-jogador foi encontrado abandonado pela Polícia Militar na segunda-feira, 18. “O mais importante que estou aqui, do lado dos meus filhos, netos”, “obrigado pelas orações. Estou de volta em casa", celebrou.

Sobre o caso

Marcelinho afirma que foi sequestrado após um show do cantor Thiaguinho, na Neo Química Arena. Após a apresentação do músico, ele foi na casa de Thais, sua amiga, para entregar alguns ingressos. "Chegaram três indivíduos e me abordaram, e aí tomei essa coronhada na minha cabeça e depois não vi mais nada. Entrei no carro e já colocaram o capuz e não vi mais nada", detalhou.

A polícia não informou se Thais também foi levada, mas o ex-jogador afirmou em depoimento que a amiga foi vítima do crime. O sequestro durou um dia e meio. Para liberar Marcelinho, a família chegou a enviar R$ 40 mil para os sequestradores.

O ex-jogador foi encontrado pela polícia em uma casa na cidade de Itaquaquecetuba, no início da tarde desta segunda-feira, 18.

