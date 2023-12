'Me forçaram a fazer aquele vídeo', afirma Marcelinho Carioca | A TARDE

O ex-jogador Marcelinho Carioca, que estava desaparecido desde domingo, 17, disse em coletiva de imprensa que foi coagido pelos criminosos que o sequestraram a gravar o vídeo afirmando que saiu com uma mulher casada.

"Fui obrigado a fazer, é mentira", disse o ex-jogador. "Não é fácil ter o revólver apontado para a sua cabeça a todo momento. Com um revólver na cabeça você faz o quê?", acrescentou.

Segundo ele, três homens o abordaram, deram coronhadas e colocaram capuz na sua cabeça ao ser sequestrado depois de um show em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A polícia de São Paulo confirmou o caso como sequestro. Ele ficou em poder dos sequestradores por um dia e meio, segundo a polícia. Cerca de R$ 40 mil foram pagos pela família de Marcelinho Carioca.

"Ela [mulher que aparece no vídeo] é minha amiga. Fui secretário de esporte, conheço ela há três anos. Não sai com ela, não tenho nada com ela. Ela é minha amiga, é minha amiga", explicou Marcelinho.

Em coletiva, a polícia informou que cinco pessoas que participaram do sequestro foram presas. A polícia ainda busca outras pessoas que participaram do sequestro. O ex-jogador foi encontrado em uma casa em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.