Marcelinho Carioca é libertado de cativeiro e levado para delegacia | A TARDE

Desaparecido desde o último domingo, 17, o ex-jogador Marcelinho Carioca foi encontrado pela polícia militar de São Paulo no início da tarde desta segunda-feira, 18. Ele foi encaminhado a uma delegacia da cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Antes de ser libertado pelos sequestradores, Marcelinho gravou um vídeo e confirmou que estava em um cativeiro após se envolver com uma mulher casada no show do cantor Thiaguinho, na Arena Corinthians, em Itaquera, e ser sequestrado pelo marido da mesma.

“Eu tava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada. Fui saber depois. O marido dela me pegou, me sequestrou e esse foi o B.O.”, explicou o ex-jogador.

A Polícia Civil de São Paulo confirmou o sequestro. Os agentes investigam se a mulher que está ao lado de Marcelinho, integra uma quadrilha especializada em sequestros ou se as informações que o ex-jogador e ela afirmam no vídeo tem veracidade. Três pessoas ligadas as contas bancárias que receberam dinheiro para o resgate foram detidas.