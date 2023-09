Marcelo D2 consegue impugnar indenização de R$ 50 mil a Doria

A 36º Vara Cível de São Paulo acatou os argumentos da defesa do rapper Marcelo D2, para impugnar o processo por danos morais movido pelo ex-governador de São Paulo, João Doria

Em julho de 2022, o artista foi condenado a pagar R$ 50 mil por danos morais ao político após tê-lo chamado de "assassino" em suas redes sociais. A defesa alegou que Marcelo não havia sido notificado regularmente para se defender no caso.

"Sendo assim, o reconhecimento da nulidade da citação realizada, bem como o restabelecimento do andamento do presente feito é de rigor. Diante do exposto, acolho a impugnação a fls. 223/244 para o fim de declarar a nulidade da citação do réu, assim como dos atos subsequentes, inclusive da sentença a fls. 122/126", lê a decisão da juíza Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin.

Em 2019, durante uma operação policial na favela de Paraisópolis, na capital paulista, Marcelo D2 chamou Doria de "assassino" nas redes sociais, atribuindo a responsabilidade ao ex-governador pela morte de nove jovens.