Marido de empresária morta diz que médico convenceu fazer 6 cirurgias

Procedimentos aconteceram no Hospital do Coração de Sobral no dia 31 de julho - Foto: Reprodução | Redes sociais

Renan Santiago, marido da empresária Viviane Monte, de 24 anos, que morreu após ser submetida a seis procedimentos estéticos, afirmou que a esposa desejava fazer apenas duas cirurgias, mas o médico convenceu a fazer as outras quatro. O caso aconteceu na cidade de Sobral, no Ceará. Segundo Santiago, a esposa queria fazer a redução da mama e uma lipoaspiração na barriga. "Quando voltou da consulta, disse que faria mais coisas porque o médico fez um preço melhor e garantiu que tudo daria certo”, disse. Leia mais: >>Solto, Eike Batista dá mentoria de R$ 50 mil e fatura R$ 1 milhão >>Adolescente de 14 anos mata padrasto com golpes de faca

>>Homem é preso suspeito de abusar sexualmente filha e enteada Viviane chegou a marcar consulta com outro especialista, mas desistiu. Renan afirmou que o especialista cobrou entre R$ 25 mil e R$ 30 mil, exigindo que o pagamento fosse feito à vista e em espécie. “Ela saiu de casa para realizar o sonho dela. O médico não quis receber por transferência bancária”, destacou.

Os procedimentos aconteceram no Hospital do Coração de Sobral, no dia 31 de julho. A cirurgia terminou por volta das 20h, e no dia seguinte, às 11h, Viviane recebeu alta. “Já no dia da alta, ela estava muito fraca. O médico dizia que era normal, e nós acreditamos”, pontuou Santiago. No dia seguinte a empresária estava com a pressão baixa. Após ser internada, a família foi informada da gravidade de seu estado. “No primeiro dia, ele foi ver. Depois, nos abandonou. Ficava só ligando para acalmar a gente, enquanto víamos ela morrer aos poucos. Foram 22 dias de sofrimento, sem uma boa notícia”, desabafou. Viviane ficou consciente durante 21 dias e, apenas no último, quando precisou ser entubada, perdeu a consciência. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.

