Marido é preso suspeito de ter matado esposa em prédio

Após a morte da personal trainer Ilinês Silva, o seu marido identificado como Valdenir da Silva Almeida, foi preso nesta segunda-feira, 27, como principal suspeito do crime. Ele foi detido por policiais da 54ª DP (Belford Roxo).

As imagens das câmeras mostram o momento que a personal é agredida pelo marido horas antes de ela ser achada morta no último domingo, 26. As informações são do G1. Incialmente o crime foi tratado como suicídio, mas a delegada titular da 54ª DP, Cristiana Bento, descartou essa hipótese. Segundo a delegada, há indícios de que o homem tenha enforcado a esposa. O laudo aponta morte por asfixia mecânica.

A Polícia pediu a prisão temporária de 30 dias do suspeito, que foi autorizada pela Justiça no início da noite desta segunda.