POLÍCIA Homem desaparecido é encontrado morto às margens de rodovia As autoridades locais vão continuar as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte Por Redação 27/01/2025 - 18:44 h

As autoridades locais vão continuar as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte - Foto: Reprodução / Metropoles

Fechar

Um homem identificado como Vitor Alves de Jesus, de 60 anos, foi encontrado morto neste domingo, 26, às margens da rodovia MT-170, na zona rural de Juína, a 734 km de Cuiabá. Ele estava desaparecido desde o último sábado, 25. O corpo foi localizado em uma ribanceira próximo à Associação do Assentamento Juinão, ao lado de uma moto Honda Biz preta. A Polícia Militar foi acionada no início da tarde de domingo, 26 e, ao chegar ao local, confirmou que a vítima não apresentava sinais vitais. Leia também: >> Sisu: 97% das vagas são preenchidas em chamada regular >> Gasolina e diesel vão custar mais caro a partir de fevereiro >> Obras na Av. Jorge Amado interditam totalmente a via; saiba os dias Durante a investigação preliminar, os policiais consultaram a placa da motocicleta e constataram que o veículo pertencia a Vitor, cujo desaparecimento havia sido reportado na noite anterior. As autoridades locais vão continuar as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR