Sisu: 97% das vagas são preenchidas em chamada regular

Os resultados do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) de 2025 apresentam um preenchimento de 97% das vagas na chamada regular. Ao total, foram 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 por meio de ações afirmativas das próprias instituições de ensino superior.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a edição deste ano do Sisu foi mais eficiente que as dos sete anos anteriores. Em 2024, o taxa de vagas preenchidas foi de 90,8%.

O balanço mostra que 1.101.211 inscrições foram registradas em cursos de licenciatura, aumentando 23,36% quando comparado a 2024. Ao total foram ofertadas 69 mil vagas para estes cursos.

Segundo o MEC, 12.473 estudantes foram aprovados para concorrer ao Pé-de-Meia Licenciaturas, programa que incentiva financeiramente visando influenciar o estudante a ingressar, permanecer e concluir as licenciaturas com um bom desempenho.