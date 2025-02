João Carlos Ângelo deixa o comando técnico da Juazeirense

João Carlos Ângelo encerrou sua passagem pela Juazeirense - Foto: Ascom / SD Juazeirense

Após a derrota fora de casa por 2 a 0 para o Jacuipense, João Carlos Ângelo não é mais o técnico da Juazeirense. A confirmação da saída foi confirmada nesta segunda-feira, 27, através de comunicado oficial do clube divulgado a imprensa.

Em contato com a equipe de reportagem do Portal A TARDE, João Carlos foi sucinto e confirmou que o distrato ocorreu de maneira tranquila entre as partes que decidiram por encerrar o acordo.

"Sim, tudo foi em comum acordo. Foi uma conversa amigável em que decidimos por encerrar o ciclo", explicou o profissional.

João Carlos chegou a Juazeirense na disputa do Campeonato Brasileiro Série D de 2024. Após início irregular na primeira fase, a equipe fez uma campanha de recuperação e não avançou a segunda fase por conta do saldo de gols, terminando na 6ª colocação do grupo A4.

“Quando fui contratado na Série D, chegamos aqui com uma equipe um pouco abatida e conseguimos do momento em que pegamos a equipe até o final da fase inicial, fazer a melhor campanha do grupo e de um grupo onde dois times subiram de divisão, Retrô e Itabaiana”, comentou.

Devido a boa campanha na quarta divisão nacional, João Carlos renovou com o Cancão de Fogo para 2025. Mesmo com o objetivo alcançado de chegar a fase de grupos da Copa do Nordeste, o treinador reclamou do elenco curto e do calendário apertado no início da temporada, o que gerou desgaste físico na maioria dos atletas da Juazeirense.

“A meta inicial era a passagem à fase de grupos da Copa do Nordeste, que era de suma importância para o ano da Juazeirense devido a questão financeira. Sabíamos que teríamos dificuldade pelo fato de termos, inicialmente, um plantel reduzido e que a sequência de jogos poderia nos trazer um desgaste excessivo. Porém, graças a Deus, conseguimos alcançar a primeira meta”, revelou.

“A Juazeirense ainda terá três jogos em casa e 15 pontos em disputa. O líder da competição tem quatro pontos a mais, porém em uma conversa com o presidente, decidimos, em conjunto, não dar continuidade. Só tenho a agradecer ao presidente Roberto Carlos pela oportunidade e desejar sorte a Juazeirense na continuidade”, finalizou.

Sem tempo, a diretoria de futebol da Juazeirense está no mercado na busca de um novo treinador para dar sequência ao trabalho em 2025. O time do norte do estado recebe a visita do Porto, nesta quinta-feira, 30, às 19h15, no Adauto Moraes.