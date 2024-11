Juazeirense renova com o técnico João Carlos para a próxima temporada

Treinador João Carlos em treino pela Juazeirense - Foto: Divulgação | Juazeirense

A Juazeirense anunciou, na noite desta quarta-feira, 30, a renovação de contrato com o treinador João Carlos. O técnico chegou à equipe baiana em maio deste ano e será o comandante da Cancão de Fogo na próxima temporada, que terá o Campeonato Baiano e a Série D do Campeonato Brasileiro no calendário.

Após não conseguir se classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano e amargar três derrotas e um empate no início da Série D, João Carlos foi contratado pela Juazeirense para a sequência do Brasileirão. A equipe ficou em sexto lugar no Grupo D da competição com 21 pontos.

Além de anunciar a permanência do treinador, o Cancão de fogo também confirmou toda a comissão técnica da equipe. Confira:

Auxiliar técnico: Douglas Ferreira;

Preparador físico: Maraílton Jardim;

Preparador de goleiros: Clailton Ribeiro;

Fisioterapeutas: Bartolomeu Jr. e Victor Nascimento;

Mordomo: Félix Rogério;

Massagista: José Elísio;

Rouparia e Massagista: Guilherme e José Milton;

Médicos: Dr. Theogenes, Dr. Marçal e Dr. Alan.