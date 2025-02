Jacuipense vence Juazeirense e cola na liderança do Baianão

Confronto entre Jacuipense e Juazeirense no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas - Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

O Jacuipense venceu a Juazeirense, na noite deste domingo, 26, e assumiu a vice-liderança do Baianão. Com gols de Matheus Firmino, de falta, e Caíque, o Leão do Sisal chegou aos oito pontos somados, mesma pontuação do Vitória, atual líder da competição pelo saldo de gols.

Leia mais:

>> Rogério Ceni projeta time 'diferente' contra o Jequié: "O campo pede"

>> Bahia vence o Porto e conquista primeiro triunfo no Campeonato Baiano

>> Erick revela influência de Ceni em triunfo sobre o Porto: "Importante"

O Cancão de Fogo, por outro lado, se manteve na sétima colocação com quatro pontos em quatro jogos. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, 30, para enfrentar o Porto, às 19h15, no estádio Adauto Moraes. O Leão do Sisal recebe o Colo-Colo, no mesmo dia, às 21h30, novamente no estádio Antônio Carneiro.

O confronto desta noite também marcou um momento inusitado durante a comemoração do primeiro gol do Jacuipense. O atacante Matheus Firmino, que marcou um golaço de falta no primeiro tempo, se exaltou na comemoração e mandou um recado para o seu agente. "Sou bom, meu empresário que é ruim", afirmou o jogador.