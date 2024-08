Série D: Juazeirense é eliminada; veja duelos de Itabuna e Jacuipense

Jogadores do Jacuipense dedicaram classificação a Barbosinha, que faleceu na última terça--feira, 16 - Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

No último final de semana, os três representantes baianos na Série D do Campeonato Brasileiro definiram seus destinos na competição. Classificado antecipadamente, o Itabuna vai seguir na competição ao lado do Jacuipense, que garantiu a vaga na segunda fase. A Juazeirense, por sua vez, não conseguiu a classificação e está eliminada.

No sábado, 20, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo, o Itabuna perdeu para o Real Noroeste por 3 a 2 e ficou na 3ª posição do Grupo A6 com 23 pontos. Na segunda fase, o Dragão do Sul vai enfrentar o Anápolis-GO, com o jogo de ida no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e a partida de volta no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

Já no domingo, 21, foi a vez do Jacuipense carimbar a classificação com vitória por 3 a 0 sobre o Petrolina. O Leão do Sisal terminou a fase de grupos na 3ª posição do Grupo A4 com 23 pontos e vai encarar o Iguatu-CE no mata-mata. O primeiro jogo também será em Pituaçu, enquanto a partida de volta será realizada no Morenão, em Iguatu.

A Juazeirense até venceu o Itabaiana por 2 a 1 neste domingo, 21, fora de casa, mas ficou fora do G-4 por conta do saldo de gols. O Cancão de Fogo ficou na 6ª colocação do Grupo A4 com 21 pontos, mesma pontuação de CSE (5º), que também foi eliminado, e ASA (4º), que ficou com a última vaga.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai divulgar os horários dos jogos das equipes baianas. As partidas de ida estão planejadas para o este final de semana, no sábado, 27, e domingo, 28, e a volta pode rolar na semana seguinte, nos dias 3 ou 4.