Juazeirense anuncia João Carlos Ângelo como novo treinador | A TARDE

Horas após o pedido de demissão de Evandro Guimarães, a diretoria da Juazeirense não perdeu tempo e acertou a contratação do treinador João Carlos Ângelo, que estava na Portuguesa-RJ. O profissional de 57 anos já inicia os trabalhos nesta quarta-feira, 22, no Adauto Moraes, ao lado do assistente Douglas Ferreira.

Experiente, João Carlos Ângelo acumula passagens por Americano-RJ, Goytacaz-RJ e Pinheiro-MA. Em 2023, ele comandou o Bahia de Feira. O Cancão volta as atenções a Série D em busca da reabilitação, quando recebe o ASA, neste sábado, 25, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O novo comandante terá um trabalho difícil pela frente. O time do Norte do estado aindanão venceu na Série D do Campeonato Brasileiro. Apenas empatou um jogo e perdeu três, com dois gols a favor e seis contra, com o mísero aproveitamento de 8%, amargando a lanterna do grupo A4.

