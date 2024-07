Médico das estrelas é sentenciado por associação criminosa

Com 322 mil seguidores nas redes sociais, Wilian é conhecido por arrematar jantares e almoços em leilões beneficentes com celebridades, como Virginia Fonseca, Ronaldo Fenômeno e Sabrina Sato - Foto: Reprodução

A Justiça do Distrito Federal sentenciou o cirurgião plástico Wilian Pires a dois anos de reclusão e 10 dias-multa por associação criminosa e estelionato. Ao médico, contudo, foi ofertada pena restritiva de direitos no lugar da pena restritiva de liberdade. Além disso, ele poderá recorrer em liberdade.

Com 322 mil seguidores nas redes sociais, Wilian é conhecido por arrematar jantares e almoços em leilões beneficentes com celebridades, como Virginia Fonseca, Ronaldo Fenômeno e Sabrina Sato. O goiano se identifica como “cirurgião plástico das estrelas”.

Segundo informações do Metrópoles, em 2020, Wilian Pires se tornou alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos no âmbito da Operação Navio Fantasma, desencadeada pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF) da PCDF.

De acordo com as investigações, o médico teria forjado o incêndio que destruiu um barco de luxo de 50 pés. A lancha foi incendiada em 11 de dezembro de 2019, por volta das 20h, às margens do Lago Corumbá, em Caldas Novas.

O cirurgião teria assinado o seguro do barco e se intitulado dono do bem. Em seguida, com suposta ajuda de comparsas, teria simulado o incêndio para receber o dinheiro do seguro. Os valores chegariam a mais de R$ 1 milhão.

Os investigadores da DRF foram ao apartamento do médico, em Brasília, mas não o encontraram. À época, ele estaria em Goiânia, onde atendia pacientes interessados em passar por procedimentos estéticos.

A assessoria diz que o médico está em viagem ao Canadá e ainda não foi notificado da decisão judicial.