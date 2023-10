Médico é ameaçado após receber pix de R$ 19,50 por engano no DF | A TARDE

O médico Rubem Davi de Paiva Cunha, de 33 anos, se deparou com uma situação inusitada uma situação que viveu ao receber um e-mail com a cobrança de um PIX, enviado por engano, no valor de R$ 19,50.

Na mensagem, o cobrador explicava que enviou o dinheiro por engano e afirmava que se a devolução não ocorresse até esta segunda,2, à meia-noite, ele entraria na Justiça e usaria o e-mail e o CPF do médico para encontrá-lo com o apoio da polícia. " [Vou] Fazer você mandar o pix por mal", afirmou o cobrador.



O médico, assim que viu o PIX e o e-mail, fez a devolução do valor. Mas, depois de resolver a situação, postou o ocorrido em suas redes sociais e o assunto viralizou. Na tarde desta segunda-feira,3, a publicação somava mais de 1,7 milhão de visualizações.



“De forma nenhuma [pensei que o tweet fosse viralizar]. Tenho poucos seguidores e sou bastante reservado, falei ali só para compartilhar com meus amigos e viralizou de repente. Mas levo numa boa", afirmou Davi.



Rubem diz que, no começo, até achou a situação engraçada. Mas, ao parar para pensar, percebeu que a "abordagem" do cobrador poderia ter sido diferente.