Médico sobrevivente levou três tiros, mas tem quadro estável | A TARDE

O médico ortopedista Daniel Sonnewend Proença, de 33 anos, está gravemente ferido após ataque que matou outros três colegas na madrugada desta terça-feira, 5, em um quiosque no Rio de Janeiro. As vítimas foram assassinadas com mais de 20 tiros.

Daniel levou pelo menos três tiros e foi socorrido com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Segundo a unidade de saúde, apesar de estar em estado grave, ele segue estável.

Especialista em cirurgia ortopédica, traumas, reconstrução e alongamento ósseo, o médico se formou em 2016 pela Faculdade de Medicina de Marília, no interior de São Paulo. O irmão da vítima, Felipe Sonnewend Proença, que também é médico, chegou ao Rio de Janeiro nesta manhã em busca de informações.

Três médicos ortopedistas, entre eles um baiano, foram executados a tiros, na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas estavam na capital carioca participando de um congresso internacional de ortopedia.

Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, estava sentado em um dos quiosques na frente do hotel onde estava hospedado, quando um carro branco parou, e três homens de preto e armados de pistolas desembarcaram e abriram fogo à queima-roupa.

Além do médico baiano, outros três ortopedistas foram baleados. Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, morreu no hospital. Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, morreu no local do crime. O quarto médico foi socorrido para uma unidade de saúde onde permanece internado.