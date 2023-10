Criminosos que executaram médicos atiraram ao menos 20 vezes | A TARDE

Responsáveis pelo assassinato de três médicos ortopedistas na madrugada desta quinta-feira, 5, no Rio de Janeiro, atiraram cerca de 20 vezes contra os profissionais em um período de 20 segundos. Após o crime, um dos homens ainda voltou no quiosque, que fica na Barra da Tijuca, depois que uma das vítimas tentou se abrigar.

Os médicos, que são de São Paulo, estavam na cidade para um congresso internacional de ortopedia. Além dos três profissionais que morreram, um quarto está em estado grave. Os homicídios estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), da Polícia Civil do Rio (PCERJ).

Ainda de acordo com a PCERJ, nada foi levado dos médicos e os criminosos chegaram ao local atirando. Uma das principais linhas de investigação é de que tenha sido uma execução. Segundo testemunhas, os bandidos não falaram nada na hora do assassinato.

Leia também:

Médico baiano é executado no Rio de Janeiro; vídeo mostra crime

Saiba quem é o médico baiano que foi executado no Rio de Janeiro





O assassinato

Três médicos ortopedistas, entre eles um baiano, foram executados a tiros, na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas estavam na capital carioca participando de um congresso internacional de ortopedia.

Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, estava sentado em um dos quiosques na frente do hotel onde estava hospedado, quando um carro branco parou, e três homens de preto e armados de pistolas desembarcaram e abriram fogo à queima-roupa.

Além do médico baiano, outros três ortopedistas foram baleados. Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, morreu no hospital. Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, morreu no local do crime. O quarto médico foi socorrido para uma unidade de saúde onde permanece internado.