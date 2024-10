Medo e preocupação: 'Maníaco do Parque' pode ser solto

- Foto: Reprodução

Com a estreia do filme "Maníaco do Parque", lançado nesta sexta-feira, 17, pelo Prime Vídeo, da Amazon, o Serial Killer que confessou ter matado 11 mulheres na década de 90, no Parque do Estado, em São Paulo, voltou a ser assunto e trazer um medo à tona: a sua liberdade.

Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, pode deixar a prisão em menos de quatro anos. Apesar de ter sido condenado a mais de 280 anos de prisão, a lei determina que o tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil é de 30 anos. Por isso, há a possibilidade de Francisco deixar a cadeia em agosto de 2028.

No entanto, antes disso, ele deverá passar por mais uma bateria de testes psicológicos para que a Justiça avalie sua capacidade de viver novamente entre a sociedade.

Atualmente, Francisco está na Penitenciária Orlando Brando Filinto, de Iaras (SP), onde cumpre a sentença.

Leia também:

>> Maníaco das capivaras: polícia do busca criminoso que mata animais

>> 'Maníaco do carro': polícia revela nome e foto do assediador de mulher

>> Homem conhecido como 'maníaco da facada' é preso em São Paulo

História

Francisco de Assis Pereira foi preso em 1998 acusado pela morte de sete mulheres [mas confessou ter matado e estuprado 11]. Ele foi capturado na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina.

O maníaco trabalhava como motoboy, fingia ser um "caçador de talentos" e convidava as vítimas para fazer fotos quando praticava os crimes. Alguns corpos das vítimas tinham marcas de mordidas nos seios, o que seria uma fixação do assassino.

Ele cumpre pena na Penitenciária de Iaras, no interior de São Paulo, e passa a maior parte do tempo isolado e dedica algumas horas do dia a bordar tapetes e toalhas em tricô e crochê.

Funcionários do presídio dizem que ele também costuma andar com uma bíblia e frequenta o culto evangélico na penitenciária pelo menos uma vez por semana,

Francisco, hoje, tem 56 anos. Ele irá completar 57 no dia 29 de novembro.