23/08/2024 às 8:10 - há XX semanas | Autor: Da Redação BRASIL Mega-Sena 2765 não tem acertador e prêmio acumula para R$ 33 milhões O prêmio para o próximo concurso, no sábado, 24, será de R$ 33 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.765 da Mega-Sena, sorteadas nessa quinta-feira, 22, em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, no sábado, 24, será de R$ 33 milhões. Foram sorteadas as dezenas 08 - 12 - 34- 39 - 43 - 47 >> Apê de luxo e Ferrari: a vida que o vencedor da mega-sena leva em Salvador A quina teve 66 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 35.663,33. Os 3.707 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 907,07. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.

