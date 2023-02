Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 9 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas na noite deste sábado, 25. O próximo sorteio da Caixa Econômica Federal (CEF) prevê prêmio de R$ 9 milhões. As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo foram:

16 – 22 – 29 – 35 – 38 – 49.

O Concurso nº 2568 teve 59 apostas com cinco acertos, que vão receber o prêmio de R$ 35.496,26. Outros 3.217 jogos acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 930 reais.