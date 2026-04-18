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BRASIL

Mega-Sena acumula e sorteia prêmio de R$ 60 milhões neste sábado

Sorteio do concurso 2.998 acontece às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo

Luan Julião
Por

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Caixa Econômica Federal disponibiliza aposta presencial e online
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O concurso 2.998 da Mega-Sena será realizado neste sábado, 18, com prêmio estimado em R$ 60 milhões para quem acertar todas as seis dezenas. O valor está acumulado e tem atraído grande expectativa entre os apostadores.

O sorteio acontece às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A extração das dezenas será transmitida ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa nas redes sociais.

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Quem ainda quiser concorrer ao prêmio pode registrar sua aposta até as 20h (horário de Brasília). As apostas estão disponíveis em qualquer casa lotérica do país, além do canal digital da Caixa Econômica Federal, por meio do site oficial.

A aposta simples, com seis números marcados, tem custo de R$ 6. Em caso de um único vencedor, o valor integral do prêmio, se aplicado na poupança, pode gerar rendimentos mensais considerados elevados, o que reforça a grande procura pelo concurso.

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