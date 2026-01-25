LOTERIA
Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 92 milhões
O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (27). O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira, 27
Por Leilane Teixeira
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 24, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e deve pagar R$ 92 milhões no próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60.
Apesar de não haver vencedor na faixa principal, outras apostas foram premiadas:
- Na quina, 121 jogos acertaram cinco números e cada um vai receber R$ 22.818,11.
- Já a quadra teve 7.163 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 635,36.
O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira, 27.
Como apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, como o site e o aplicativo das Loterias.
Quem optar pelos bolões online tem um prazo um pouco maior, até 20h30, exclusivamente pela plataforma digital. O pagamento pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.
Chances de ganhar
As probabilidades variam conforme a quantidade de números escolhidos. No jogo simples, com seis dezenas, que custa R$ 6, a chance de levar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já a aposta máxima, com 20 números, que custa R$ 232.560, aumenta significativamente a chance de acerto, passando para 1 em 1.292, de acordo com a instituição.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes