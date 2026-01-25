Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 92 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas - Foto: Reprodução

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 24, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e deve pagar R$ 92 milhões no próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de não haver vencedor na faixa principal, outras apostas foram premiadas:

Na quina, 121 jogos acertaram cinco números e cada um vai receber R$ 22.818,11.

Já a quadra teve 7.163 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 635,36.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira, 27.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, como o site e o aplicativo das Loterias.

Quem optar pelos bolões online tem um prazo um pouco maior, até 20h30, exclusivamente pela plataforma digital. O pagamento pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

Chances de ganhar

As probabilidades variam conforme a quantidade de números escolhidos. No jogo simples, com seis dezenas, que custa R$ 6, a chance de levar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já a aposta máxima, com 20 números, que custa R$ 232.560, aumenta significativamente a chance de acerto, passando para 1 em 1.292, de acordo com a instituição.