Mega-Sena: prêmio acumula a R$ 120 milhões

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.743 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 29, pela Caixa Econômica Federal, com prêmio de R$ 111 milhões. As dezenas escolhidas foram: 13 – 25 – 27 – 30 – 37 – 53.

Sem vencedores na principal faixa, o prêmio acumulou para R$ 120 milhões. O próximo concurso será na terça-feira,2.



De acordo com a Caixa, 147 apostas acertaram a quina, com prêmio de R$ 40.291,15. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.

Já 9.980 apostas cravaram a quadra e receberão prêmio de R$ 847,80



A Caixa ainda não divulgou se houve acertadores do prêmio principal nem divulgou o rateio da premiação. Assim que o fizer, este texto será atualizado.