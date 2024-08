Mega-Sena: saiba tudo sobre sorteio que pode mudar vidas

Quina teve 65 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 51.676,02 - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado, 17, o concurso 2.763 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 55 milhões.

O sorteio ocorrerá às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Como apostar

Os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, até às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. O custo do bilhete simples, com seis números marcados, é de R$ 5.

Para apostas online, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser usado para uma única aposta ou para várias. Caso deseje realizar uma aposta com sete números, o custo será de R$ 31,50.