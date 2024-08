Gabriel Jesus recebe 'mão-boba' e empurra adversário; Veja vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gabriel Jesus teve um momento inesperado durante a vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, neste sábado (17), na estreia da temporada 2024/25 do Campeonato Inglês.

Gabriel Jesus got his ass tapped by Yerson Mosquera. He was even booked for complaining to the referee.



Ladies and gentlemen it’s going to be a long 9 months 😂 pic.twitter.com/mLbLrsC1EF — TomKin 💎 (@TomKin_17) August 17, 2024

Enquanto ajustava sua chuteira aos 43 minutos do segundo tempo, o atacante brasileiro foi tocado nas nádegas pelo colombiano Mosquera, do Wolverhampton. A atitude provocou a irritação de Gabriel Jesus, que reagiu empurrando Mosquera com força, fazendo-o cair no chão. O árbitro, então, advertiu o brasileiro com um cartão amarelo.

Gabriel Jesus começou como reserva na vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, no Emirates Stadium, pela primeira rodada da Premier League 2024/25. O atacante brasileiro entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo, substituindo Declan Rice.