Reconhecimento Facial: Mais dois são presos com auxilio da ferramenta

Na sexta-feira, 16, dois procurados por tráfico de entorpecentes e estupro foram capturados com o uso Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP). A tecnologia já ajudou a prender 1.750 foragidos da Justiça na Bahia.

Um homem com mandado de prisão por tráfico foi detido pela equipe do Esquadrão Fênix na cidade de Camaçari. Em Eunápolis, no Extremo Sul do estado, um foragido por estupro de vulnerável também foi capturado.

Somente em 2024, o sistema de reconhecimento facial contribuiu para a prisão de 497 fugitivos, incluindo homicidas, traficantes, latrocidas, estupradores, assaltantes, e indivíduos procurados por furto, associação criminosa, e porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes.