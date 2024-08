Jogador do Lille sai direto para o hospital após entrada forte

O atacante inglês do Lille, Angel Gomes, é retirado do campo em uma maca após se machucar - Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

O jogador do Lille, o meia inglês Angel Gomes, teve que sair de campo direto para o hospital após uma dura entrada do volante Amadou Koné, Reims, durante a partida desta tarde, pelo campeonato francês. O fato aconteceu logo nos primeiros minutos do jogo válido pela primeira rodada.

O camisa 8 caiu sem consciência no gramado, levando desespero para os colegas em campo. O atendimento médico levou 17 minutos, e Gomes foi levado para um hospital, nas proximidades. O Lille ainda não informou o estado de saúde do jogador, mas emitiu uma nota nas redes sociais.

"Podemos confirmar que Angel Gomes recuperou a consciência e foi transferido para o hospital. Todos os nossos pensamentos estão com ele", escreveu o clube.