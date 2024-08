Com Everton Ribeiro, Rogério Ceni convoca 24 para jogo contra o Grêmio

Everton Ribeiro está a disposição para o jogo contra o Grêmio no Sul - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia divulgou a lista de jogadores relacionados para o compromisso diante do Grêmio, marcado para este sábado, 17, logo mais às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foram convocados 24 atletas para a viagem a Caxias do Sul.



Emprestado pelo Tricolor gaúcho, o goleiro Adriel ficou em Salvador. A novidade é a inclusão do jovem Gabriel, formado na base do Esquadrão.

A equipe não contará com o atacante Biel, vetado pelo departamento médico, devido a uma Espondilólise, um tipo de lesão na coluna.

Quem segue em tratamento é o lateral-direito Gilberto, que se recupera de lesão muscular. O volante Rezende e o atacante Ademir, estão em fase de transição física.

A boa notícia é que Everton Ribeiro está liberado para o jogo no Sul. Ele se recuperou da pancada no olho no clássico Ba-Vi, após forte dividida.

Após derrotas o arquirrival Vitória, o Esquadrão de Aço ocupa a 7ª posição e soma 35 pontos.

Confira os relacionados para pegar o Grêmio:

Goleiros: Gabriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe;

Laterais: Cicinho, Iago Borduchi, Luciano Juba e Santiago Arias;

Zagueiros: David Duarte, Kanu, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Caio Alexandre, Carlos de Peña, Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Thaciano e Yago Felipe;

Atacantes: Everaldo, Luciano Rodríguez Rafael Ratão e Ruan Pablo;