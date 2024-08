Lutadores do UFC brigam em cassino após evento; Veja vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na última sexta-feira à noite, um "crossover" inesperado entre o UFC e a PFL ocorreu fora do octógono. Brendan Allen e Marvin Vettori, lutadores da categoria peso-médio (até 84,4kg) do UFC, se envolveram em uma briga em um cassino em Hollywood, Flórida, logo após o término do card da PFL #8.

Segundo o jornalista Alex Behunin, o italiano Marvin Vettori atacou o britânico Tuco Tokkos, e logo depois foi agredido com socos por Brendan Allen. A seguir, veja alguns vídeos da briga que estão circulando nas redes sociais.

Marvin Vettori se pronunciou sobre o incidente em sua conta no Instagram: “Vettori com um braço só está invicto. Nunca perde nada.” O italiano, que já disputou o cinturão dos médios e foi derrotado por Israel Adesanya, venceu duas de suas quatro lutas desde então. Atualmente, Vettori, que ocupa a sexta posição no ranking da divisão, ainda não tem luta marcada.



Número 7 do ranking, Brendan Allen acumula 12 vitórias e duas derrotas desde sua estreia no UFC. O americano vem de uma impressionante sequência de sete vitórias consecutivas e tem uma luta marcada contra Nassourdine Imavov no UFC Paris, agendado para 28 de setembro.