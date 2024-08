Grêmio x Bahia: Everton Ribeiro será titular em partida no Sul

Grêmio e Bahia se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia já tem sua escalação definida pelo técnico Rogério Ceni para o confronto diante do Grêmio, marcada para logo mais às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, válida pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A equipe contará com seu principal jogador. Recuperado após sofrer uma pancada no olho no clássico Ba-Vi, o meia Everton Ribeiro estará entre os onze iniciais do Esquadrão de Aço. No mais, a base da equipe seguirá a mesma dos últimos jogos.

O Bahia encara o Grêmio com Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

Em busca da recuperação e lutando pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, o Esquadrão de Aço ocupa a 7ª posição na classificação da Série A, com 35 pontos ganhos.