Mega-Sena sorteia mais de R$ 11 mi no concurso 2813; confira

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O concurso 2813 da Mega-Sena, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 9, sorteou R$ 11.213.186,48. No último sorteio não houve ganhadores. Para levar a bolada é preciso acertar as seis dezenas.

As dezenas sorteadas foram 10 - 21 - 32 - 38 - 51 - 58. A Caixa ainda não divulgou o rateio do prêmio. O próximo sorteio acontece no próximo sábado, 11.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio