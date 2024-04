Menina de 10 anos é achada morta após sair para comprar refrigerante | A TARDE

Uma menina de 10 anos foi encontrada morta na manhã deste sábado, 30, na cidade de Campinas, São Paulo, após passar cerca de um dia desaparecida.

Segundo informações do site Metrópoles, Kevelin Sofia Campos Pereira tinha saído de casa na sexta-feira, 29, para comprar refrigerante numa venda localizada no bairro Jardim Itaguaçu 2, onde ela morava.

Ainda na sexta-feira, a mãe de Kevelin registrou boletim de ocorrência do desaparecimento da menina. No documento, ela relatou ter dado seu cartão de crédito para a filha ir comprar o refrigerante. O cartão não foi encontrado.

Imagens de uma câmera de segurança da venda onde Kevelin foi comprar a bebida mostraram a menina no local. O último registro da criança com vida se dá no estabelecimento, às 11h12.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime, que será investigado pela Polícia Civil.