Menina de 8 anos é atacada por onça em destino turístico famoso

Onça-parda - Foto: Reprodução

O que era para ser um passeio de aniversário em meio às paisagens da Chapada dos Veadeiros terminou em momentos de desespero para uma família de Brasília. Uma menina de 8 anos foi atacada por uma onça-parda durante uma trilha em uma área turística da região nesta quinta-feira, 14.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu enquanto a família retornava de uma cachoeira localizada em um atrativo particular conhecido como Cordovil, dentro do Santuário Volta da Serra.



A criança sofreu ferimentos na região do rosto e foi levada inicialmente para o hospital de Alto Paraíso de Goiás.

Pai entrou em confronto para salvar filha

No momento do ataque, a menina estava acompanhada pelos pais, um irmão e um funcionário responsável pelo acompanhamento da trilha.



De acordo com os bombeiros, o pai da criança e o guia reagiram imediatamente e chegaram a entrar em confronto físico com a onça para impedir que o animal continuasse atacando a menina.

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Após se afastar da criança, a onça ainda teria avançado em direção ao funcionário da fazenda. Para tentar conter o animal, ele arremessou uma mochila, que acabou sendo mordida pela onça antes da fuga para a mata.



Funcionários do local ajudaram no socorro até a chegada do atendimento.

Área turística revisará protocolos de segurança

Em nota, o Santuário Volta da Serra informou que acompanha o caso e afirmou que o animal estava sobre uma árvore antes do ataque.



O empreendimento destacou ainda que a região abriga fauna silvestre típica do Cerrado e que encontros com animais podem ocorrer em áreas de preservação ambiental.



Após o ocorrido, o local anunciou revisão nos protocolos de visitação, reforço na sinalização e novas orientações preventivas para turistas.

Menina será transferida para Brasília

Segundo a TV Anhanguera, a menina comemorava aniversário na região um dia antes do ataque.



Na noite desta quinta, ela estava sendo transferida para o Hospital de Base, em Brasília, em uma ambulância enviada pelo hospital de Alto Paraíso. Até a última atualização, o estado de saúde da criança não havia sido divulgado.

Especialista alerta para cuidados em áreas de mata

Para Marcello Clacino, coordenador de Busca e Salvamento da Chapada dos Veadeiros, a presença de animais de grande porte é um indicativo de preservação ambiental da região.



Segundo ele, visitantes precisam seguir orientações de segurança durante experiências em áreas naturais, especialmente em trilhas e regiões de mata fechada.